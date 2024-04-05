Сергей Семак: «Мы знаем, что «Балтика» – хорошая команда»

Главный тренер «Зенита» уверен, что недооценки соперника не будет Перед матчем чемпионата России с «Балтикой» главный тренер петербургской команды Сергей Семак и защитник Нино ответили на вопросы журналистов.
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