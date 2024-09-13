Водитель электросамоката госпитализирован в результате ДТП в Донском

ДТП произошло в 6:40 утра 12 сентября на улице Привокзальной в Донском. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 31-летний водитель на электросамокате Kugoo K G2 Pro Max, при опережении попутного транспортного средства, столкнулся с поворачивающим налево автомобилем Hyundai Elantra, под управлением 27-летнего мужчины.