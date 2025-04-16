Николай Стариков: Хотелось бы отреагировать на одну публикацию

Хотелось бы отреагировать на одну публикациюИ - восстановить справедливость.14 апреля в «Российской газете» была опубликована заметка Сергея Винника из Симферополя «ФСБ рассекретила данные о гибели пионеров-героев Крыма».
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