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Закон, порядок, государство

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Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Север» освободили населенный пункт Снагость в Кореневском районе Курской области

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Север» освободили населенный пункт Снагость в Кореневском районе Курской области

Используя эффект неожиданности, десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм населенного пункта.

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