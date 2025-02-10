"До свидания": Науседа попрощался с Россией и Лениным после отключения от БРЭЛЛ

Global Look Press/Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency Презиент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Россией и Владимиром Лениным после отключения страны от единой энергосистемы Белоруссии, РФ, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ).
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