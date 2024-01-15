Третья мировая?

Американское консульство в иракском городе Эрбиле попало под обстрел баллистическими ракетами со стороны Ирана, сообщает агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил).
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