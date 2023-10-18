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Фальшивый адвокат выиграл все 26 своих дел, хотя никогда не учился на юриста

Фальшивый адвокат выиграл все 26 своих дел, хотя никогда не учился на юриста

Фальшивый адвокат выиграл все 26 своих дел, хотя никогда не учился на юриста. Брайан Мвенда Нджаги сумел представить себя квалифицированным адвокатом, и ни один из судей, перед которыми он выступал, не заподозрил, что на самом деле он не является юристом.

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