Фальшивый адвокат выиграл все 26 своих дел, хотя никогда не учился на юриста. Брайан Мвенда Нджаги сумел представить себя квалифицированным адвокатом, и ни один из судей, перед которыми он выступал, не заподозрил, что на самом деле он не является юристом.