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Абхазия на распутье. Куда повернет маленькая, но гордая страна? В Россию или в Турцию

Абхазия на распутье. Куда повернет маленькая, но гордая страна? В Россию или в Турцию

Майоръ Гусаров 15 февраля 2025 года в Абхазии прошел первый тур президентских выборов, который не выявил победителя.

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Комментарии
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Жук Добрый
Сашенька ) Работа за компьютером позволяет быть на связи в любое время. Так что не переживай за меня. Вчера вот отлучался, возил жену с детьми на матч КХЛ. Очень интересно провели время в реале ) Но у тебя опять обостряется гендерная неустойчивость. Давай поговорим об этом. У тебя есть сестра? В детстве она заставляла тебя одевать мамин лифчик и туфли? Или причина в отчиме? Он тебя гладил по коленкам? Судя по твоим комментариям, рос ты без отца, как и без воспитания в целом. Расскажи о себе, что тебя тревожит?
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4 час.
вд
валерий двойнишников
Семья не без дураков,
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Стэйси
НЕ передёргивай историю
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