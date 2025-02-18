Жук Добрый

Сашенька ) Работа за компьютером позволяет быть на связи в любое время. Так что не переживай за меня. Вчера вот отлучался, возил жену с детьми на матч КХЛ. Очень интересно провели время в реале ) Но у тебя опять обостряется гендерная неустойчивость. Давай поговорим об этом. У тебя есть сестра? В детстве она заставляла тебя одевать мамин лифчик и туфли? Или причина в отчиме? Он тебя гладил по коленкам? Судя по твоим комментариям, рос ты без отца, как и без воспитания в целом. Расскажи о себе, что тебя тревожит?