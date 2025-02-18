Россияне назвали свои неожиданные открытия во время путешествий

Каждый четвертый россиянин потратил в путешествиях больше ожидаемого. Это и другие неожиданные открытия во время поездок туристы раскрыли в опросе сервиса «Купибилет», его результаты попали в распоряжение «Ленты.
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