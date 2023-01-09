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Абрахам о голе «Милану» на 93-й минуте: «Слава богу, что мяч отскочил ко мне и я оказался в нужном месте»

Тэмми Абрахам оценил ничью «Ромы» в гостевом матче с «Миланом» (2:2) в Серии А. «Мы знаем, что здесь тяжело играть.

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