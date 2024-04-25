Любого интенданта после пяти лет службы можно вешать безо всякого суда. (Суворов)

Только сталинскими методами можно подавить коррупцию. Ибо при запахе больших денег "нет такого преступления, на которое не решился бы [коррупционер] даже под страхом виселицы". Ещё до К.Маркса было сформулировано.

АЕ

Анна Егорова

Любой интендант-коррупционер при любой власти скажет:"Не рискует тот, кто не пьет шампанское!" И будет рисковать, потому что его тетке на "шпильки" 50000€/месяц нужно было выдавать!