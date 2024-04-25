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Любого интенданта после пяти лет службы можно вешать безо всякого суда. (Суворов)

Любого интенданта после пяти лет службы можно вешать безо всякого суда. (Суворов)

СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова https://vz.ru/news/2024/4/23/1. Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Очередной перераздел собственности и перераспределение финансовых потоков...
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13 час.
Nikolay Stepanov
Только сталинскими методами можно подавить коррупцию. Ибо при запахе больших денег &quot;нет такого преступления, на которое не решился бы [коррупционер] даже под страхом виселицы&quot;. Ещё до К.Маркса было сформулировано.
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4 час.
АЕ
Анна Егорова
Любой интендант-коррупционер при любой власти скажет:&quot;Не рискует тот, кто не пьет шампанское!&quot; И будет рисковать, потому что его тетке на &quot;шпильки&quot; 50000€/месяц нужно было выдавать!
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1 час.

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