СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова https://vz.ru/news/2024/4/23/1. Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года.
Любого интенданта после пяти лет службы можно вешать безо всякого суда. (Суворов)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Очередной перераздел собственности и перераспределение финансовых потоков...
Ответить
13 час.
Nikolay Stepanov
Только сталинскими методами можно подавить коррупцию. Ибо при запахе больших денег "нет такого преступления, на которое не решился бы [коррупционер] даже под страхом виселицы". Ещё до К.Маркса было сформулировано.
Ответить
4 час.
АЕ
Анна Егорова
Любой интендант-коррупционер при любой власти скажет:"Не рискует тот, кто не пьет шампанское!" И будет рисковать, потому что его тетке на "шпильки" 50000€/месяц нужно было выдавать!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии