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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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За драку на льду с командой ФСБ на пятерых хоккеистов «Тафгая» завели уголовные дела (Baza)

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza. Уголовные дела завели на пятерых игроков клуба «Тафгай», которые вступили в потасовку во время хоккейного матча с командой, составленной из сотрудников местного управления ФСБ.

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