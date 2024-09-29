За драку на льду с командой ФСБ на пятерых хоккеистов «Тафгая» завели уголовные дела (Baza)

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza. Уголовные дела завели на пятерых игроков клуба «Тафгай», которые вступили в потасовку во время хоккейного матча с командой, составленной из сотрудников местного управления ФСБ.