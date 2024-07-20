Ограничения для мигрантов показали восхитительный результат: Челябинск решил пойти дальше

Андрей Павлов Внимательно читал, когда ее якобы меняли. Права и обязанности Гаранта перечитываю часто. Гарантирование сверхприбылей в них не входит, а вот "формирование внутренней политики" входит. А он на неё забил. Или проблема мигрантов во внутреннюю политику не входит? А "не замечая" этой проблемы он как раз и гарантирует получение олигархам сверхприбылей.

Сергей Сидоров Государственная Дума в потакании олигархам не обращает внимания на требования народа России по ужесточению пребывания мигрантов в нашей стране. Почему?