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Ограничения для мигрантов показали восхитительный результат: Челябинск решил пойти дальше

Ограничения для мигрантов показали восхитительный результат: Челябинск решил пойти дальше

Социальные ограничения для мигрантов в регионах дали восхитительный результат. Челябинск, несмотря на неподатливость депутатов, решил пойти дальше, введя ряд жёстких мер.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Внимательно читал, когда ее якобы меняли. Права и обязанности Гаранта перечитываю часто. Гарантирование сверхприбылей в них не входит, а вот &quot;формирование внутренней политики&quot; входит. А он на неё забил. Или проблема мигрантов во внутреннюю политику не входит? А &quot;не замечая&quot; этой проблемы он как раз и гарантирует получение олигархам сверхприбылей.
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1 час.
Сергей Сидоров
Государственная Дума в потакании олигархам не обращает внимания на требования народа России по ужесточению пребывания мигрантов в нашей стране. Почему?
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1 час.
НП
Наталья Павлова
Полностью с Вами согласна. Только добавлю: мало просто прожить в России 10 лет, мигранты, которые находятся, не менее 10 лет в России, смогут получить соц.льготы и мат.капитал только в том случае, если от мигранта поступали налоги в государственную казну всё время нахождения в России.
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50 мин.

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