Командир «ТИГРа»: ВС РФ сожгли БМП Bradley под Новоивановкой в Курской области

Добровольческий отряд помешал ВСУ продвинуться на этом участке Российская армия сожгла БМП Bradley и другую технику ВСУ, срывая попытки украинских войск продвинуться в районе Новоивановки в Курской области.
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