«Россия в шоколаде» — эту конфету россияне отведают еще не скоро

В конце февраля в нашем медиапространстве появилась информация о том, что так называемая «инфляция бедных» в декабре 2024 года достигнет 16%, и только в начале 2025 года общий уровень инфляции достигнет 10%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии