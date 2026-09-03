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Художники Мангистау приняли участие в международной арт-экспедиции «По следам кочевников»

Художники Мангистау приняли участие в международной арт-экспедиции «По следам кочевников»

Шесть профессиональных художников Мангистауской области приняли участие в международной арт-экспедиции ART EXPEDITION – MONGOLIA 2026 «По следам кочевников», передает inAktau.

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