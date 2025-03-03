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Кредитный эксперт Михайлов: мошенники могут взять кредит по биометрии человека

Кредитный эксперт Михайлов: мошенники могут взять кредит по биометрии человека

Мошенники активно используют в своих схемах современные технологии, включая искусственный интеллект. Часто на своих жертв они оформляют кредиты – для этого достаточно информации, которая есть у россиян в их аккаунтах на "Госуслугах".

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