Кредитный эксперт Михайлов: мошенники могут взять кредит по биометрии человека

Мошенники активно используют в своих схемах современные технологии, включая искусственный интеллект. Часто на своих жертв они оформляют кредиты – для этого достаточно информации, которая есть у россиян в их аккаунтах на "Госуслугах".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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