Из-за жаркой погоды в Приморье наблюдается повышенная урожайность помидоров, в связи с чем они подешевели.
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