Полицейские из Северной Осетии вернули в семью героя-фронтовика орден Красной Звезды, утерянный после войны

В январе 2024 года в руки оперативного дежурного УМВД России по г. Владикавказу попала ценная находка - награда времен Великой Отечественной войны, орден Красной Звезды, который совершенно случайно был найден жительницей Владикавказа Орден Красной Звезды - одна из самых почетных наград во время Великой Отечественной войны в Советском Союзе.