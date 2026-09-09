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Царьград

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Пенсионерка из Меленок перевела мошенникам 1,9 млн рублей

Пенсионерка из Меленок перевела мошенникам 1,9 млн рублей

Во Владимирской области за неделю регистрируются десятки случаев списания денег со счетов жителей. Несмотря на предупреждения правоохранительных органов, граждане по-прежнему доверяют посторонним и теряют крупные суммы.

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