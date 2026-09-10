Казахстан не допустили к участию в «Евровидении-2027»

Казахстан не примет участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2027» из-за несоответствия требованиям Европейского вещательного союза (EBU).
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