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Пятый канал

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Казахстан не допустили к участию в «Евровидении-2027»

Казахстан не допустили к участию в «Евровидении-2027»

Казахстан не примет участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2027» из-за несоответствия требованиям Европейского вещательного союза (EBU).

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