Это либо показатель того, что она злится либо у неё проблемы со своей самооценкой Пора бы взрослеть, а не встречаться с маленькими девочками.
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Это либо показатель того, что она злится либо у неё проблемы со своей самооценкой Пора бы взрослеть, а не встречаться с маленькими девочками.
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