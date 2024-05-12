Заммэра Белгорода заявил, что обрушившийся дом полностью эвакуирован

Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области Дом, в котором в результате атаки ВСУ обрушился подъезд, был полностью эвакуирован, сообщил в беседе с РЕН ТВ заместитель мэра Белгорода Сергей Андреев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии