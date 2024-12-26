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Глава МЧС России исполнит мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Глава МЧС России исполнит мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Глава МЧС России Александр Куренков участвует в акции "Елка желаний", исполняя мечты детей из Краснодара, Санкт-Петербурга и Ставропольского края.

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