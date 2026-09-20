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Средства ПВО уничтожили все ракеты «Фламинго», запущенные в сторону Москвы

Средства ПВО уничтожили все ракеты «Фламинго», запущенные в сторону Москвы

Все ракеты «Фламинго», запущенные ВСУ за последние сутки в сторону Московского региона, были уничтожены средствами ПВО российской армии, сообщила 20 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

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