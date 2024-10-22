Жан Новосельцев: Избиение гражданских людьми в военной форме стало законной деятельностью?

Позорные кадры с насилием на улицах, с похищением людей больше не должны попадать в эфир. В Сухопутных войсках заявили, что на СМИ и блогеров, которые публикуют видео с жесткой мобилизацией, будут открывать уголовные дела: «Участились случаи распространения искаженной и не проверенной информации, направленной на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки внутри страны, нагнетание социальных настроений среди населения и, как следствие, срыв мобилизации», — говорится в заявлении.