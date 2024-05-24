Бойцы группировки «Север» показали позиции украинских фашистов в освобождённом Стрелечьем в Харьковской области Многие боевики 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ добровольно сдались в плен и спасли себе жизнь.
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