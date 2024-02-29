Владелец Telegram проигнорировал требование Киева ограничить распространение «российской дезинформации»

Председатель комитета по свободе слова Верховной рады Ярослав Юрчишин в четверг, 29 февраля, заявил, что владелец мессенджера Telegram Павел Дуров проигнорировал требование Украины «ограничить каналы распространения российской дезинформации» и начать сотрудничество с киевскими властями, – сообщает украинское Radio NV.
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