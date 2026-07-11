"Жили хуже, чем скот": в США родители годами держали детей в комнате с отходами

РЕН ТВ Недавно стало известно о шокирующей истории из США. Там полицейские во время случайного обыска обнаружили 16 детей, которые на протяжении четырех лет жили в ужасающих условиях: родители держали их взаперти среди экскрементов.
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