В центре Симферополя из-под земли бьет фонтан

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе на улице Толстого в районе парка им. Гагарина прорвало трубу, на место выехала аварийная бригада, сообщили РИА Новости Крым на предприятии "Вода Крыма".
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