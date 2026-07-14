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Газета.ру

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Доцент Щербаченко: предоплата за аренду квартиры – это схема мошенников

Доцент Щербаченко: предоплата за аренду квартиры – это схема мошенников

Мошенники активно используют схему обмана, связанную с арендой квартир. Они создают объявления с использованием фотографий из интернета и вынуждают перевести им предоплату за якобы бронирование жилья, сообщил RT доцент Финуниверситета при правительстве России Пётр Щербаченко.

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