Доцент Щербаченко: предоплата за аренду квартиры – это схема мошенников

Мошенники активно используют схему обмана, связанную с арендой квартир. Они создают объявления с использованием фотографий из интернета и вынуждают перевести им предоплату за якобы бронирование жилья, сообщил RT доцент Финуниверситета при правительстве России Пётр Щербаченко.
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