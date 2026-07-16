Мишустин выделил 250 млн рублей на развитие промышленности в Тамбове

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительных средств для Тамбовской области. Финансирование фонда развития промышленности пойдет на модернизацию оборудования и расширение производства.
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