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Царьград

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Мишустин выделил 250 млн рублей на развитие промышленности в Тамбове

Мишустин выделил 250 млн рублей на развитие промышленности в Тамбове

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительных средств для Тамбовской области. Финансирование фонда развития промышленности пойдет на модернизацию оборудования и расширение производства.

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