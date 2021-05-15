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Украина на пороге начала новой перезагрузки

Украина на пороге начала новой перезагрузки

13 мая отправлен под домашний арест известный украинский политик Виктор Медведчук. Ему предъявили ряд вздорных обвинений, которые даже по меркам достаточно бредового украинского законодательства не могут повлечь за собой уголовного наказания.

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