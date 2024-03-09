Полиция начала проверку после выстрела в машину с детьми в Барнауле

Стражи порядка устанавливают участников инцидента и его обстоятельства Полиция Барнаула начала проверку после заявления по поводу того, что неизвестные выстрелили в машину с детьми, рассказали в ведомстве.
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