США намерены выделить Киеву ещё один пакет помощи «в ближайшие недели»

Украина в ближайшие недели получит новый пакет военной помощи от США. «Я думаю, что в ближайшие недели можно ожидать объявлений о дальнейших поставках значительной мощности в Украину», — сказал советник Байдена Джейк Салливан, которого цитирует Белый дом.