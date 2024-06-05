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США намерены выделить Киеву ещё один пакет помощи «в ближайшие недели»

США намерены выделить Киеву ещё один пакет помощи «в ближайшие недели»

Украина в ближайшие недели получит новый пакет военной помощи от США.  «Я думаю, что в ближайшие недели можно ожидать объявлений о дальнейших поставках значительной мощности в Украину», — сказал советник Байдена Джейк Салливан, которого цитирует Белый дом.

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