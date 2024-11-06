Голосование на выборах в США завершилось. Последним избирательные участки закрыл штат Аляска. По предварительным данным, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 247 голосов выборщиков, в то время как Камала Харрис -214, передает ТАСС.
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