Мощный взрыв под Киевом: армия Россия могла ударить по наемникам ВСУ

Мощный взрыв прогремел в районе Ржищева Киевской области ранним утром 23 июля. Как сообщает aif.ru, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что целью мог стать мобильный командный пункт ВСУ или скопление наемников.
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