Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском иностранцу дали пожизненный срок за жестокое убийство семьи

Под Смоленском иностранцу дали пожизненный срок за жестокое убийство семьи

Резонансное преступление, которое потрясло Смоленскую область, случилось летом 2023 года. Гражданин соседнего государства с топором напал на директора Рославльского лесхоза и его жену - главу сельского поселения, а затем угнал их машину.

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