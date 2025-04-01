Под Смоленском иностранцу дали пожизненный срок за жестокое убийство семьи

Резонансное преступление, которое потрясло Смоленскую область, случилось летом 2023 года. Гражданин соседнего государства с топором напал на директора Рославльского лесхоза и его жену - главу сельского поселения, а затем угнал их машину.
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