Президент поздравил казахстанцев с Наурызом

Он отметил, что страна подошла к Наурыз мейрамы в единении и согласии, передаёт inAlmaty.kz. Касым-Жомарт Токаев, находясь с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади «Астана» поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз.