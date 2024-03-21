Президент поздравил казахстанцев с Наурызом

Он отметил, что страна подошла к Наурыз мейрамы в единении и согласии, передаёт inAlmaty.kz. Касым-Жомарт Токаев, находясь с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади «Астана» поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз.
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