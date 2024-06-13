G7 подтвердили передачу Украине $50 млрд под залог российских активов

Все страны G7 подтвердили готовность выделить Киеву до конца года кредит на $50 млрд. В качестве обеспечения будут использоваться доходы от замороженных на Западе активов России, заявила итальянский премьер-министр Джорджия Мелони, ее цитирует РБК.