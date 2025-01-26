Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Одинокая женщина показала свою крошку-квартиру в Москве: посмотрите, как она живет на 32 квадратах

Одинокая женщина показала свою крошку-квартиру в Москве: посмотрите, как она живет на 32 квадратах

В этой истории сошлось мое любимое комбо — маленькая жилплощадь (обожаю разглядывать планировку однушек) и старый советский фонд (квартира находится в многоэтажке 1973 года постройки).

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Комментарии
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Константин Купчин
32 квадрата.... Я жил на 16 кв семьëй в 5 человек во Владивостоке.... А тут прям хоромы. А вы крошка .....
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18 час.
Рамиль Кавеев
кухня без окна- будет холодно и влажно, замечательно в курсе
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16 час.
е
евгений
Вход на кухню через комнату с улицы
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