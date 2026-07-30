Как развестись венчаным парам с точки зрения христианства

Венчание — один из самых красивых и торжественных обрядов христианства. Свечи, кольца, чтение Евангелия, вопрос священника: «Имеешь ли ты добрую и непринужденную волю взять эту жену?» Многие воспринимают этот момент как точку невозврата, за которой начинается семейная жизнь, освященная Богом.