Как развестись венчаным парам с точки зрения христианства

Венчание — один из самых красивых и торжественных обрядов христианства. Свечи, кольца, чтение Евангелия, вопрос священника: «Имеешь ли ты добрую и непринужденную волю взять эту жену?» Многие воспринимают этот момент как точку невозврата, за которой начинается семейная жизнь, освященная Богом.
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