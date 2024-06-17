Парликов: «Мы стремимся стать частью европейского энергетического рынка, прежде чем стать страной-членом ЕС»

Благодаря строительству трех новых линий электропередачи, которые соединят нас с Румынией в 2029 году, Молдова может стать частью европейского энергетического рынка еще до того, как станет государством-членом ЕС.
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