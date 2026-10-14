Глава компании SpaceX Илон Маск стал получать угрозы после новостей из зоны СВО. Что происходит со Starlink на Украине? И почему "благодарные партнёры" вдруг набросились на своего благодетеля со всех сторон?Американский миллиардер Илон Маск начал получать угрозы и оскорбления от украинских пользователей в X.