Опасна ли вода с запахом хлорки? Разбираемся вместе

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с резким запахом хлорки в водопроводной воде и задавался вопросом: опасно ли это для здоровья? Особенно актуален этот вопрос в период половодья, когда качество воды в реках и водозаборах резко ухудшается.
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