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Заказчики теракта в «Крокус Сити Холле» имели две цели

Заказчики теракта в «Крокус Сити Холле» имели две цели

Исполнители уже арестованы — и даже есть шанс выйти на организаторов. Судя по тому, что двое из захваченных террористов недавно были в Турции, именно там и находился кто-то из организаторов теракта Если турецкие спецслужбы вместе с нашими сработают оперативно, возможно, удастся если не арестовать, то хотя бы вычислить организаторов.

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