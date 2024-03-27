Заказчики теракта в «Крокус Сити Холле» имели две цели

Исполнители уже арестованы — и даже есть шанс выйти на организаторов. Судя по тому, что двое из захваченных террористов недавно были в Турции, именно там и находился кто-то из организаторов теракта Если турецкие спецслужбы вместе с нашими сработают оперативно, возможно, удастся если не арестовать, то хотя бы вычислить организаторов.