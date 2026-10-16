Раньше строили для людей, а сегодня для прибыли Хрущёвки стоят 60–70 лет и продолжают стоять.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В регионе учениц ...
- В регионе учениц ...
- Происхождение вой...
Спасибо автору за тонкости в строительном деле. Но я (дитя советских новостроек) скажу так: раньше строили ЛЮДИ ДЛЯ СЕБЯ. Помню, как весь народ маленького, растущего на глазах городка, ждали сдачи очередного дома. А как весело заезжали... с песнями и плясками... помогали друг другу затаскивать мебель и скромные пожитки. Новый дом и дня не стоял без жильцов... Сегодня жильё по удобствам и планировке намного лучше прежнего, но часто стоит пустым. Не все имеют материальную возможность залезть в кредитную кабалу. .. особенно, молодняк. Это хорошо, если родители, бабушки и дедушки дружно подключаются...