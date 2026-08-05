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Нижегородская правда

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Мобильный комплекс видеоаналитики начал работу в Нижегородской области

Мобильный комплекс видеоаналитики начал работу в Нижегородской области

Мобильный комплекс видеоаналитики заступил на дежурство в Нижегородской области. Он будет помогать профильным службам в обеспечении безопасности массовых мероприятий и работе аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в отдалённых округах Нижегородской области — там, где нет стационарных камер и необходимой инфраструктуры.

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