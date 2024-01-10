В Самаре ограничили движение до ноября от Ракитовского шоссе

В администрации озвучили сроки и причины.Самарцев предупредили о временных неудобствах на дороге. Из-за строительства проспекта Карла Маркса и реконструкции магистрали "Центральной" от Ракитовского шоссе до Обводной Самары продлили ограничения.
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