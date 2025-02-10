Yahoo news: в отличие от Украины, Тайваню нечего предложить Трампу для сохранения прежней помощи

Пока киевские чиновники готовят предложение Вашингтону, от которого Дональд Трамп не сможет отказаться, стараясь продать США не только недра, но и молодежь, другой ближайший подопечный Америки, Тайвань, только готовится к удару новой администрации.
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